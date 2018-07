Meer dan 70.000 euro subsidie naar sport in Etten-Leur

In vergelijking tot 2015, het jaar waarin de gemeente haar vorige Subsidieregister publiceerde, vallen enkele zaken op. Zo zijn er bijvoorbeeld clubs die veel meer of minder gemeentelijke steun krijgen dan in 2015.

Jeugdleden

Omdat ook de gemeente het belangrijk vindt dat deze doelgroepen gaan of blijven sporten en/of bewegen, verleent ze subsidie als sportverenigingen die activiteiten niet (helemaal) zelf kunnen bekostigen. Een interne subsidiecommissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen en het college besluit of en hoeveel subsidie de sportverenigingen ontvangen.

Zo gaat er dit jaar iets meer dan tien mille naar Sportvereniging D.I.O. De Hockeyclub Etten-Leur, die in 2015 (het jaar waarin het vorige Subsidieregister gepubliceerd werd) nog 8.456 euro subsidie kreeg, krijgt dit jaar vijfduizend euro. Zesduizend euro gaat naar Unitas '30 (was 8.104) en de rugbyclub R.E.L. mag 4.150 euro bijschrijven. In 2015 ontving de club nog 866 euro).

Doelgroepen

Voetbalvereniging Internos is een vereniging die in 2018 ontbreekt op de lijst. De reden is eenvoudig: ze heeft volgens de gemeente voor 2018 geen subsidie aangevraagd. In 2015 kreeg Internos nog meer dan 4.500 euro. De Stichting Wielersport ontvangt voor het eerste jaar structureel subsidie (bijna vijf mille) voor het organiseren van de profwielerronde en de Servais Knaven Classic. KV Focus krijgt vijf mille. De korfbalvereniging, ontstaan uit een fusie met de korfballende collega's uit Zevenbergen, is weliswaar een 'nieuwkomer' op de lijst, maar kreeg al subsidie toen ze nog E.L.K.V. heette.