Meer corona in het rioolwater bij Roosendaal, Zevenbergen en Etten-Leur

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL/ZEVENBERGEN - Nu een ritje naar de teststraat bij klachten niet meer hoeft is het lastiger om zicht te houden op het coronavirus. Wat daar wel bij helpt zijn de rioolwatermetingen van het RIVM. En die wijzen op een toename in West-Brabant.

Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater nam de afgelopen weken snel toe. Zo ligt het aantal gemeten virusdeeltjes bij Roosendaal nu ongeveer vijf keer zo hoog als een maand eerder. In de gemeente Moerdijk gaat het in deze periode om een verzesvoudiging, in Etten-Leur is het getal nu bijna drie keer zo hoog als eind mei.

Bij ongeveer de helft van de mensen die corona hebben zitten ook virusdeeltjes in de ontlasting. Zo belandt het virus ook in rioolwater, waar het gemeten kan worden.

Meer ziekenhuisopnames

De afgelopen weken leek corona in heel Nederland weer wat steviger voet aan de grond te krijgen. Dat is onder andere te zien in ziekenhuizen, die het aantal coronapatiënten weer zien stijgen.

Ook in onze regio werden in juni weer meer mensen opgenomen. Zo werden vanuit de gemeente Moerdijk acht ziekenhuisopnames gemeld in juni; in mei waren dat er nog drie. Vanuit Roosendaal registreerde het RIVM de afgelopen maand negen Roosendaalse ziekenhuisopnames. Ook daar waren er een maand eerder nog drie.

Minder gevaccineerden in Roosendaal

Toch liggen de huidige cijfers nog ver onder die van de piek in maart, net na carnaval. Toen kwamen er bij de rioolwatermetingen nog véél meer virusdeeltjes bovendrijven. Dat leidde overigens ook tot stijgende ziekenhuisopnames; zo werden er in april liefst 17 mensen uit Roosendaal met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Ongeveer 87 procent van de meerderjarigen in al deze gemeenten is gevaccineerd, ongeveer 70 procent kreeg ook een booster. Alleen in Roosendaal liggen die cijfers wat lager: daar is 82 procent van de volwassenen gevaccineerd en 64 procent ook geboosterd.