Meepraten met waterschap over veiliger dijk langs Mark Etten-Leur

Tientallen horloges en schilderij­en en 20.000 euro cash in beslag genomen in onderzoek naar witwassen

19 mei BREDA - In een onderzoek naar witwassen door criminelen heeft de recherche Zeeland-West-Brabant bij invallen woensdag onder meer 22 exlusieve horloges, 20.000 cash en 19 schilderijen meegenomen. De invallen gebeurden in vijf woningen in Breda, Rotterdam (3) en Capelle aan den IJssel en in een kantoor in Alblasserdam.