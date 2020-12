Meelevende rechter op de vingers getikt door Raad van State in zaak rondom rijbewijs Etten-Leurenaar

Maar de Raad doet vandaag in een spoeduitspraak wel een dringend beroep op de rechter om op zijn schreden terug te keren als het CBR opnieuw bij hem een verzoek doet om het rijbewijs in te nemen, zo blijkt uit een opmerkelijke uitspraak van ’s lands hoogste bestuursrechtscollege.

De Etten-Leurenaar kreeg zijn rijbewijs terug

Want de Bredase rechter nam in een zaak over een automobilist, die teveel verdovende middelen had gebruikt, een opmerkelijke beslissing. De rechter besloot onder protest van het CBR(Centraal Bureau Rijvaardigheid) het rijbewijs alsnog aan de Etten-Leurenaar terug te geven.

Die beslissing staat volgens de Raad haaks op het oordeel van diezelfde rechter dat de man aan een medisch-psychologisch onderzoek moet deelnemen om te kijken of hij wel geschikt is om een rijbewijs te hebben en aan het verkeer deel te nemen.

Immers, de man bleek na een politiecontrole met bloeddoorlopen ogen verdwaasd achter het stuur te zitten. Er steeg een enorme hasjlucht uit de auto op en de Etten-Leurenaar had nog 2 gram wiet op zak.

Medelijden

Normaal stemt elke rechter in Nederland in met de eis van het CBR om een rijgeschiktheidsonderzoek te doen én om het rijbewijs in te nemen, zolang het resultaat van het onderzoek nog niet bekend is. Met het eerste was de Bredase rechter het wel eens, maar met het innemen van rijbewijs niet. De rechter had medelijden met de man, die zei dat hij zijn werk kwijt zou raken als hij niet meer met de auto naar het werk in Bergen op Zoom kan.

Volgens de Raad van State is dat feit geen uitzonderlijke reden om het rijbewijs terug te geven. Vorige maand tijdens de rechtszitting vroeg rechter en staatsraad Bart Jan van Ettekoven nog aan de man of hij niet de bus kan nemen of met iemand meerijden. Volgens de man kon dat niet.

Toch vindt de Raad dat geen reden om hangende het rijgeschiktheidsonderzoek dan toch maar het rijbewijs terug te geven, ondanks het feit dat de man tijdens rechtszaak met de hand op het hart beloofde nooit meer een joint te zullen roken. Nu de Raad de rechter niet formeel terecht kan wijzen raadt de hoogste bestuursrechter het CBR aan om opnieuw een verzoek te doen het rijbewijs in te nemen. Of de Bredase bestuursrechter er dan anders over denkt moet worden afgewacht.