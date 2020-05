Medische drinkvoeding beu? Je kunt er ook mee koken

ONDERSCHEIDEN Decorandus Mies Slagboom: ‘Het is gewoon werk dat moet gebeuren’

10:03 ETTEN-LEUR - Het enige dat Mies Slagboom niet deed in de protestantse kerk in Etten-Leur, was preken. Ze schiet in de lach als ze dat aan eind van het gesprek zelf concludeert. ,,Ik heb op veel dingen ja gezegd als ze op mijn pad kwamen. Gewoon, omdat ze nou eenmaal moeten gebeuren.”