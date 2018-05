Medewerkers ontdekken flinke waterschade in Zeeman in Etten-Leur

Geef uw mening Hoort Van Gogh Museum in Brabant?

26 mei De afgelopen weken is er discussie ontstaan over het Van Gogh Museum. Dat staat nu in Amsterdam, maar is dat wel de juiste plek? Horen de werken van Van Gogh niet thuis in Brabant? Híer zag Van Gogh het levenslicht. In deze provincie woonde hij een deel van zijn leven en deed hij inspiratie op voor zijn schilderijen.