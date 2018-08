Massale opkomst Etten-Leur tegen hoogbouw, volgende week nieuwe informatieavond

ETTEN-LEUR - Het plan voor de bouw van vier flats tussen de Couperuslaan en de Guido Gezellelaan in Etten-Leur heeft een voor die gemeente ongekend groot aantal inwoners in verzet gebracht. Zij krijgen volgende week aanvullende informatie.

Ongeveer honderd Etten-Leurenaren kwamen maandagavond naar de Nieuwe Nobelaer om hun stem te laten horen en te luisteren naar de toelichting die de gemeente en de projectontwikkelaar op het plan gaven.

Het plan betreft de bouw van vier torens met een maximale hoogte van zes verdiepingen. Uitgaand van de bouw van een half verdiepte parkeergarage wordt de maximale hoogte ongeveer twintig meter.

Selectief

De projectontwikkelaar lichtte zijn plan, op advies van de gemeente, al eens toe op 7 juni, maar daarbij nodigde hij slechts een selecte groep omwonenden uit. Gisteravond was de opkomst behoorlijk massaal. Ook Giel Venema van wijkvereniging Buurtbelang Banakkers sprak in.

Zijn vereniging is niet tegen de nieuwbouw, maar wel tegen de bouwhoogte. Vier bouwlagen vindt Buurtbelang Banakkers genoeg. Bovendien vindt de vereniging het geen goed idee dat het plan alleen voorziet in 98 koopwoningen en appartementen in het middeldure huursegment (tot duizend euro).

Alle sprekers, die vele bezwaren opnoemden, kregen applaus vanuit de zaal. Bezwaren over verlies aan privacy, de massaliteit van de gebouwen, wind- en zichthinder, verkeersveiligheid, te weinig groen.

Toezeggingen

Dat leidde tot een aantal toezeggingen door de gemeente en projectontwikkelaar Edwin Smits van iDea Compact uit Breda. Om te beginnen wordt de buurt volgende week uitgenodigd op een bijeenkomst, waarbij in 3D een presentatie wordt gegeven die duidelijk maakt hoe omwonenden de nieuwbouw in de praktijk zullen gaan beleven. Ook wordt dan een zonnestudie gepresenteerd waarmee wordt aangegeven hoe de schaduwwerking op de omgeving is op tijden dat mensen nog lekker van de zon willen genieten (zomeravonden).

Omdat er ook vragen zijn gesteld over de verkeersveiligheid (de KSE is gevestigd op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Stijn Streuvelslaan) heeft de gemeente een verkeersonderzoek toegezegd, uit te voeren op verschillende tijdstippen. Edwin Smits houdt vooralsnog vast aan het huidige plan, maar wil als dat onhaalbaar blijkt over alternatieven nadenken.

Wethouder Van Hal