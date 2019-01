Massages voor kankerpatiënten in Etten-Leur: ‘Alle spanning is uit mijn lichaam verdwenen’

ETTEN-LEUR - Ieder jaar wordt er op Wereldkankerdag op 4 februari wereldwijd stil gestaan bij de impact van kanker. Door het hele land worden informatiemarkten en open inloopdagen bij de oncologische afdelingen in diverse ziekenhuizen gehouden. In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Dit jaar staan de zogenaamde ‘late gevolgen' van kanker centraal.

Voor veel mensen wordt het leven nooit meer zoals het was. Belangrijk is om te weten waar zij die ondersteuning kunnen vinden. Sandra Wijkhuisen van schoonheidssalon en gezondheidspraktijk Beautopia aan de Sprundelseweg in Etten-Leur biedt massages aan voor oncologiepatiënten en is aangesloten bij het landelijk netwerk voor professionele massagetherapeuten.

Gelukzalig

Cliënte Sandra de Wolff-Kuypers stapt met een gelukzalige glimlach op haar gezicht van de massagetafel af. ,,Ik voel mij zo ontspannen", vertelt zij. ,,Je had mij vanmiddag binnen moeten zien strompelen. Wat deze kortdurende massage bij mij teweeg heeft gebracht is niet in woorden uit te drukken. Alle spanning is uit mijn lichaam verdwenen." Door de chronische kanker waaraan zij lijdt voelt zij zich regelmatig in de steek gelaten door haar eigen lichaam. ,,Nu voel ik het bloed weer door mijn handen stromen."

Quote Wat deze kortduren­de massage bij mij teweeg heeft gebracht is niet in woorden uit te drukken. Sandra de Wolff-Kuypers, patiënte

Wijkhuisen luistert met een al even grote glimlach haar verhaal aan. ,,Dit is waar ik het voor doe", zegt zij. ,, Met mijn handen probeer ik liefde en energie te geven en dit is de uitwerking er van", aldus een geëmotioneerde Wijkhuisen.

Eigenwaarde