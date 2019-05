Martin van der Bijl vertrekt als wethouder in Etten-Leur wegens relatie met collega

Van der Bijl zat ruim elf jaar in de gemeenteraad en sinds vorig jaar maart was hij wethouder. In de raadsvergadering van september draagt hij naar verwachting het stokje over aan zijn opvolger. Mogelijk wordt Frank Vrolijk naar voren geschoven. In dat scenario is het denkbaar dat Edgar de Jager Vrolijks plaats inneemt als fractievoorzitter van de VVD in Etten-Leur.