Marten Toonder-expositie in Etten-Leur: 'Nostalgie voor de liefhebbers’

Hoewel het niet druk is in het museum, zijn de aanwezigen wel tevreden met de tentoonstelling. ,,Fantastisch!", zeggen Anneke (73) en Gerard de Regt (77) uit Etten-Leur. ,,We hebben eerst beneden gekeken", zegt Gerard. Beneden staat de reguliere tentoonstelling van het museum waar bijvoorbeeld oude drukpersen staan. ,,Dat hoort er ook wel een beetje bij het verhaal, toch? Wat ik zelf heel indrukwekkend vind is dat thema's die nu modern zijn toen ook al door Toonder werden benoemd. Over de consumptiemaatschappij, vluchtelingen, het populisme... Dat had ik me nog niet zo gerealiseerd." Anneke: ,,Hij was natuurlijk niet alleen een geweldige tekenaar, zijn verhalen waren ook gewoon heel goed." ,,Ik had trouwens ook niet beseft hoe lang hij al bezig was", zegt Gerard. ,,Ik dacht dat hij begon met Bommel in 1941, maar ik zie hier staan dat hij al in 1931 met zijn eerste strips kwam zoals Bram's Avonturen en Thijs IJs." ,,Het is echt een volledige tentoonstelling, wij komen zeker nog eens terug voor een volgende", concludeert Anneke.