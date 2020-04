Marokkaanse moskee Etten-Leur looft werkers in de zorg

,,We leven in een roerige tijd", zegt de voorzitter van het moskeebestuur Saaid Fenzar. ,,Wij als moslimgemeenschap voelen ons betrokken bij de situatie waar we nu in leven en we velen ons verbonden met de samenleving waarvan wij als gemeenschap deel uitmaken. Het coronavirus en de gevolgen daarvan treffen ons ook.”

Diep respect en waardering voor de zorgverleners

De moskee heeft 'diep respect en waardering’ voor alle hulpverlenende instanties en met name de directe zorgverleners die zich 24 uur inzetten voor de samenleving. ,,We hebben daarom een groot spandoek laten maken om hen te bedanken en dat opgehangen aan de moskee met de tekst: Als iemand een leven redt, is het alsof diegene de hele mensheid heeft gered. De tekst staat in de Koran.”

Duimpjes omhoog voor initiatief moskee

Volgens secretaris Amar Iqbal is de ramadan (die donderdag begint) niet de directe aanleiding voor het spandoek, al is de vastentijd wel een periode van saamhorigheid en sluit de actie daar inhoudelijk goed bij aan. ,,We hadden het al eerder op willen hangen, maar door drukte kwam het er niet van. Intussen hebben we al veel positieve reactie gehad, van omwonenden en via Facebook.”