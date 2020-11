Marleen raakte beide benen kwijt tijdens zwangerschap en vertelt daarover op tv: ‘Ik ben er nog’

COLUMN Waarom jouw coronaloop­jes moeten blijven, óók als het virus straks verdwenen is

30 oktober Op de dag dat ik deze column schrijf, loop ik 's morgens om 8.15 uur over het wandelpad in mijn buurt. De lucht is grijs en het miezert maar dat boeit me niks. De herfstige kleuren zijn betoverend. Bladeren vallen als confetti op een feest. Ik waardeer mijn buurt meer dan ooit sinds ik thuis werk door de uitbraak van het virus.