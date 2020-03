‘Marktplaats’ voor coronahulp in Etten-Leur

ETTEN-LEUR – Veel mensen in Etten-Leur, duizenden naar verluidt, willen hulp bieden aan mogelijk evenzoveel plaatsgenoten die hulp in deze zware tijden hard nodig hebben. Om die reden is er op Facebook één centraal punt ingericht, waar vraag en aanbod samenkomen.

Surplus coördineert en de gemeente draagt het initiatief een warm hart toe. ,,Wij verwijzen door naar Surplus”, zegt een woordvoerster, die bevestigt dat er ook bij de gemeente veel telefoontjes binnenkomen van mensen die iets willen betekenen voor een ander.

Stel, je kunt zelf niet meer op bezoek bij je moeder en je maakt je zorgen over haar. Of je bent alleen en zoekt contact. De activiteiten in het verzorgingshuis waar je werkt, liggen stil vanwege corona en de bewoners vereenzamen. Je werkt in de zorg, maar je hond zit de hele dag alleen. Of je kunt je huis niet meer uit, maar je hebt wel boodschappen nodig.

Quote Je werkt in de zorg, maar je hond zit de hele dag alleen. Of je kunt zelf geen boodschap­pen doen

Of het nou gaat om honden uitlaten, boodschappen doen, maaltijden koken, vervoer naar afspraken, medicatie ophalen, oppassen of gewoon een praatje.

Hoe werkt het. Vraag en aanbod komen samen op Facebookpagina: facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur. Dit is een gezamenlijke pagina van Surplus en Facebookgroep CoronahulpEtten-Leur. ontstaan voor en van inwoners van Etten-Leur. Heeft u hulp nodig, start uw oproep dan met #hulpnodig. Kunt u hulp bieden aan anderen start uw oproep dan met #hulpaangeboden.

Geen plek voor politiek

De pagina is nadrukkelijk niet bedoeld voor andere berichten. Ook is het niet de bedoeling dat er (politieke) discussies worden gevoerd, al dan niet met het virus als onderwerp. Berichten die te maken hebben met betaalde diensten worden niet geaccepteerd, ,,We helpen elkaar vanuit het hart, niet vanuit de portemonnee”, aldus de initiatiefnemers.

Wie geen Facebook gebruikt, kan bellen met Etten-Leurvoorelkaar via telefoonnummer: 076-5016450 of via e-mail: info@etten-leurvoorelkaar.nl.

Meer informatie is te vinden op website etten-leurvoorelkaar.nl. Vrijwilligers verspreiden deze dagen tienduizend flyers, nagenoeg gratis gedrukt door Drukkerij Hendrickx. Duizenden flyers worden in brievenbussen gestopt. Verzoek aan inwoners is om mee te helpen de ook digitaal verstuurde flyers te verspreiden op websites, op social media, WhatsApp en per e-mail.