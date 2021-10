Markt om fit en vitaal te blijven

Het duurde 25 jaar, maar nu is de vervuiling aan de Parallel­weg in Et­ten-Leur bíjna opgeruimd

9 oktober ETTEN-LEUR - Dat de bodem op de hoek van de Heistraat en Parallelweg in Etten-Leur vol troep zit is al bijna 25 jaar duidelijk. In 1997 constateerde de provincie dat daar sprake is van ernstige vervuiling, die met spoed moest worden gesaneerd. Toch blijkt uit een besluit dat Gedeputeerde Staten deze zomer nam dat die sanering nog altijd niet helemaal is uitgevoerd.