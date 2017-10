Mark Rutte spreekt woensdagavond in Etten-Leur over regeerakkoord

Probleem met aanleveren van plastic afval in dertig straten in Etten-Leur

9 oktober ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur is van plan de komende tijd meer haken van lantaarnpalen te verwijderen in straten waar zakken plastic afval te vroeg worden opgehangen. Op vier plekken is die maatregel al genomen, maar er zijn volgens het college nog dertig straten waar het inzamelen niet volgens de regels gaat.