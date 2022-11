Mariëtte Koolen is mantelzorgconsulente in Etten-Leur: ‘Hou vooral goede relatie met de buurvrouw’

Oproep Deel uw ontroeren­de, leuke en mooie momenten met onze lezers

Heeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de nieuwe wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

3 november