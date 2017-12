Marie-Louise Polane met gemengde gevoelens voor het laatst in de studio

VIDEO'S Yoran de Bont uit Hoeven is gevestigde naam in musicalwereld

6 december HOEVEN - Yoran de Bont is een snelrijzende ster in de amusementswereld. De 27-jarige geboren Hoevenaar rijgt de ene musicalrol aan de andere. Eind van deze maand staat hij met de musical My Fair Lady bijna tien avonden op de planken van het Chassé theater Breda. ,,Ik ben een bevoorrecht mens'', beseft hij als hij even thuis bij zijn ouders in Hoeven is.