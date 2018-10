Marianne van der Sloot uit Den Bosch voorgedragen als lijsttrekker voor CDA Brabant, Etten-Leurse op derde positie

Vandaag presenteert het CDA Brabant de eerste dertig namen op de concept-kandidatenlijst, met Van der Sloot als nummer 1. Van der Sloot is al drie jaar fractievoorzitter van het CDA in de Brabantse Staten en voerde ook bij de verkiezingen in 2015 de provinciale CDA-lijst aan. Ze woont in Den Bosch waar ze in de gemeenteraad zit en tevens fractievoorzitter is.