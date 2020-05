Maria Evers: ‘Sommige Syrische kinderen noemen mij oma’

Tja, wat heeft Maria Evers eigenlijk níet gedaan? ‘In haar tijd’ was het gebruikelijk om te stoppen met werken, als je moeder werd. Dus haar beroep als chemisch laborante heeft ze al een jaar of veertig niet meer uitgeoefend. Maar stilgezeten heeft ze in al die jaren nooit: van weegdame op het consultatiebureau tot vrijwilligster bij de peuterspeelzaal, Avoord, de Zonnebloem en de vrijwilligerscentrale - noem het op, en ze heeft het gedaan. Dat, en nog meer.

Door al die vrijwilligersfuncties lopen wel een paar rode draden. Vaak en graag hield ze zich bezig met kinderen. En: ze heeft zich altijd ingezet voor mensen die vanuit een andere cultuur naar Nederland kwamen. ,,Ik groeide op in Alphen, echt een dorpje toen”, vertelt Evers. ,,Daar had je geen vreemdelingen. Als iemand uit een andere provincie kwam, was het al ver.”

Maar mensen uit andere culturen hebben haar altijd ‘getrokken’, zoals ze zelf zegt. Dus begon ze al snel na de geboorte van haar oudste kind als taalmaatje voor Turkse vrouwen. Het was de eerste van een enorme waaier aan vrijwilligersfuncties.

Afbouwen

Nu haar man zijn werk heeft afgebouwd, heeft ook zij afscheid genomen van veel bezigheden. Ze wilden tijd om te reizen, met de camper op pad te gaan. Dus richt ze zich nu volledig op één taak, als vestigingscoach voor vluchtelingen die een huis in Etten-Leur krijgen toegewezen.

,,Ik haal mensen van het station als ze voor het eerst komen, help ze met verzekeringen, papierwerk, om zich een beetje te settelen.”

Ze weet dat niet iedereen in Nederland even enthousiast is over de komst van vluchtelingen. Maar in Etten-Leur merkt ze weinig van discriminatie, zegt Evers. En al zijn er ook in haar directe omgeving mensen die weleens een vooroordeel over vluchtelingen op tafel gooien: ,,Ik ga daar niet over in discussie. Ieder z’n mening, maar ik denk er anders over.”

Het is sowieso niks voor haar om lang over dingen te praten. ,,Ik ben een aanpakker. Ik wil mensen in de ogen kijken en iets voor ze regelen.”

Menselijk contact

Dat is ook de reden waarom ze na vele jaren uiteindelijk vertrok bij vrijwilligersloket Etten-Leur voor Elkaar, eerder nog de Vrijwilligerscentrale. ,,Toen ik daar begon, liepen mensen binnen. Dan maakte je een praatje, kon je inschatten waar ze goed zouden passen. Maar in de loop der jaren werd er steeds meer digitaal gedaan. Toen zag je bijna geen echte mensen meer en vond ik het veel minder leuk.”