Marco (46): ‘Ik kan eindelijk mijn zoontje van 3 voorlezen’

Dinsdag deed hij in Nieuwe Nobelaer zijn relaas, als deelnemer van het Taalhuis. Dat initiatief van gemeente en Nieuwe Nobelaer helpt mensen met een achterstand in lezen en schrijven een eind op weg. En dat helpt. In deze Week van Lezen en Schrijven is er aandacht voor het probleem. Naar schatting heeft een op de tien mensen ermee te maken.

‘Hadden ze maar niet een oogje toegeknepen’

Quote Ik moest me over grote schaamte heenzetten, maar nu denk ik: had ik het maar veel eerder gedaan Marco Albers Dat betreft nieuwe Nederlanders, maar ook heel veel mensen die hier zijn geboren en getogen. Zoals dus Albers. ,,Op de lagere school was er weinig aandacht voor. Mijn onderwijzers knepen een oogje toe, omdat ik goed met mijn handen kon werken. Hadden ze dat maar niet gedaan.”



Albers had heel zijn leven last met bijvoorbeeld formulieren, maar je leert het probleem te ontduiken. Met smoesjes. Totdat je vastraakt: ,,Ik kon een vaste baan bij de gemeente krijgen maar toen moest ik het wel opbiechten. ‘Meld je bij het Taalhuis in de bieb, daar helpen ze je.’ Ik moest me over grote schaamte heenzetten, maar nu denk ik: had ik het maar veel eerder gedaan.”

‘Mooiste wat me kon overkomen’

Albers heeft een zoontje van 3. ,,Het voorlezen liet ik altijd aan mijn vrouw. Nu, na dik een jaar Taalhuis, pak ik het boek en ga ik hem voorlezen. Dat voelt zo geweldig, dat is het mooiste wat me kon overkomen. En straks kan ik hem ook helpen met zijn huiswerk.”

,,Mijn leven is een stuk prettiger geworden”, constateert Albers. ,,Door beter te kunnen lezen en schrijven ben ik veel zelfverzekerder. Sociale contacten onderhouden is makkelijker, ook omdat ik nu over meer dingen kan meepraten. Want in spreken scheelt het ook heel veel.”

Voldoening

Gepensioneerd onderwijzer Jac de Bruin heeft in het Taalhuis zijn oude vak opgepakt: ,,Het geeft zo veel voldoening om mensen een eind verder te helpen. Uiteraard heel veel vluchtelingen die hier hun leven weer willen opbouwen, maar ook mensen als Marco. Die zijn er veel, helaas. Ik snap dat het een flinke drempel is om toe te geven dat je slecht kunt lezen en schrijven, maar in een jaar kan het probleem voor een groot deel verholpen zijn.”

,,De schaamte is het grootste struikelblok”, bekent Marco. ,,Zet die opzij en er gaat een wereld voor je open. Alles in je leven is makkelijker en fijner als je beter leert lezen en schrijven.”

Quote Alles in je leven is makkelij­ker en fijner als je beter leert lezen en schrijven Marco Albers