Marathonloper Michel Butter deelt de prijzen uit aan lopers in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De winnaars van de thuiseditie Van Oers Marathon Brabant werden zondag gehuldigd in hotel het Witte Paard door marathonloper Michel Butter.

De atleet kwam iets later dan gepland vanwege zijn deelname aan de mountainbike strandrace Hoek van Holland – Den Helder. Met een noordwester windkracht vijf nam die iets meer tijd in beslag dan hij verwacht had. Desalniettemin nam hij de prijsuitreiking met verve op zich voor de hardlopers, winnaars van de bijna 200 deelnemers aan de populaire marathon.

Dat de Van Oers Marathon Brabant een gewilde uitdaging is blijkt wel uit de inschrijvingen. Deelnemers uit heel Nederland, België en zelfs Schotland schreven zich in om in de week vóór 31 oktober hun afstanden te lopen, met sporthorloge in hun eigen tijd en plaats.

Hazen

Birgit Voorn haalde met tien kilometer hardlopen de eerste prijs binnen bij de vrouwen. ,,Ik deed dat door rondjes door het bos te lopen met twee hazen” zei de atlete die ooit tot sportvrouw van het jaar in Etten-Leur werd verkozen. Zij loopt nog steeds vier keer per week, aangevuld met een krachttraining.

Bredase Wendy Snel trad dit jaar in dienst bij sponsor Van Oers en vond dat zij zich als sportieve medewerker niet onbetuigd kon laten. Actief in de sportschool maar vanwege coronatijd gestart met hardlopen waagde zij het en leverde haar prestatie op de vijf kilometer, gelopen in Breda en omgeving, en dat werd beloond met de derde prijs.

Naast eer voor de hardlopers was er waardering voor de wandelaars die de vijftien kilometer lange ‘Menmoerhoeve wandeltocht’ onder de schoenzolen vandaan liepen. Hanneke Vogelaar (53) was een van de 126 deelnemers die vanaf Het Witte Paard vijftien kilometer rondwandelden in Etten-Leur en omgeving.

Aan de marathon was tevens een goed doel gekoppeld dat vijfhonderd euro opbracht voor ‘Het Vrolijke Ruitertje’.

