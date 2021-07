Marathon Brabant in Etten-Leur opnieuw afgeblazen

Directeur transport­be­drijf Bas uit Et­ten-Leur over overname: ‘Middelgro­te bedrijven krijgen het moeilijk’

10 juli Van klein duimpje tot reus. Ofwel het verhaal van de Bas Group uit Etten-Leur. Ooit begonnen met twee geleende vrachtwagens en nu, 35 jaar later, is het familiebedrijf met 250 medewerkers overgenomen door één van de grotere transporteurs in Europa.