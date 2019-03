Mantelzorgwaardering (nog) niet omlaag

Stichting in Et­ten-Leur heeft al meer dan de helft van de benodigde honderd AED's opgehangen

16 maart ETTEN-LEUR - In Etten-Leur gaat de uitbreiding van het aantal AED's gestaag door. Er hangen er inmiddels 58 nadat de Stichting Hartveilig Etten-Leur zich een jaar geleden begon in te zetten voor meer van die apparaten. Bij de start van de stichting was het de bedoeling om in drie jaar tijd tot een totaal van honderd AED's te komen.