Mantelzorgwaardering Etten-Leur: ‘Gezellig samen zijn? Geen behoefte aan. Geef minstens 100 euro’

Coronageld klotst tegen de schoolplin­ten omhoog, wat gaat het West-Brabantse onderwijs daarmee doen?

9 juli ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het is een duizelingwekkend bedrag. Onderwijsminister Arie Slob trekt éénmalig 8,5 miljard euro uit om leer- en ontwikkelingsachterstanden door corona weg te werken. Bijna 6 miljard gaat naar basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe erg is het eigenlijk met die achterstanden? En wat gaan scholen in West-Brabant doen met die geldberg?