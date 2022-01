Mantelzorgers mogen gratis parkeren op plekken voor vergunningshouders, maar alleen mét een verklaring

In het afscheids­huis van Hella in Prinsen­beek is ruimte voor rouw: ‘Stilstaan bij verlies is belangrijk’

PRINSENBEEK - De rust regeert bij Buiten Afscheid aan de Postbaan 11 in Prinsenbeek. Dat is precies wat Hella de Wit voor ogen had, toen ze de kans kreeg de locatie te kopen. Nu is het een afscheidshuis, een plek waar nabestaanden in huiselijke sfeer afscheid kunnen nemen van hun geliefde. ,,Zie het als AirBnB, maar dan voor een specifieke doelgroep.”

6 januari