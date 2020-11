Mantelzorgers duikelen bijna nergens zo hard in waardering als in Etten-Leur

Boerenpraat ‘Boeren zijn honkvast, ze verhuizen niet zo snel’

14 november In onze polder wonen zo'n vijftien gezinnen. Waarvan ongeveer de helft een agrarische onderneming runt en de anderen 'gewone' burgers zijn. Als boer probeer je zo goed mogelijk je eigen zaakjes te regelen. Een enkele keer heb je hulp van derden nodig. Wat is er dan makkelijker om even de buurman te vragen? Soms om een handje te helpen, een andere keer om een trekker of een werktuig te lenen. Het is fijn als dat zomaar kan.