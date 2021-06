Mantelzorgers die bij hurende ouders intrekken, kunnen daarmee risico lopen

Penibel

Eén van de vragen die daarbij langskwam ging over de soms penibele situatie van inwonende mantelzorgers. Het komt af en toe voor dat kinderen van hulpbehoevende huurders bij hen intrekken om zorg te verlenen. In principe staan zij dan bij Alwel te boek als ‘inwonende', niet als medehuurder. Dat betekent dat hun naam niet op het huurcontract staat en dat zij een woning dus moeten verlaten op het moment dat de officiële huurder - pa of ma - daar om wat voor reden dan ook niet meer woont.

Woont een mantelzorger korter op een huuradres - of was die inwoning niet bekend bij Alwel - dan kan hij of zij het huurcontract niet overnemen. Als iemand een eigen woning inmiddels heeft opgezegd, kan dat dus betekenen dat iemand zonder huis dreigt te komen. ‘In voorkomende gevallen kan het kind zich bij Alwel melden en kijken we of we via maatwerk een oplossing kunnen vinden’, staat in de notulen van het overleg met de lokale politiek. Maar, wordt daar meteen bij gewaarschuwd: ‘Het is niet vanzelfsprekend dat Alwel dan voor een oplossing zorgt.’