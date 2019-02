Mantelzorger in Etten-Leur krijgt in 2019 minder geld

De mantelzorgwaardering blijkt een succes in Etten-Leur. In 2015 vroegen 502 mensen de waardering aan, in 2017 waren dat er 641. Vorig jaar nam dat aantal een vlucht: 1348 aanvragen. Hoe dat komt? Volgens wethouder Martin van der Bijl (VVD) is vorig jaar voor het eerst een brief gestuurd naar alle Wmo-cliënten in Etten-Leur. ,,Daarin hebben we kenbaar gemaakt dat er een waardering is. En de vraag gesteld of ze een mantelzorger kennen.”