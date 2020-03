Mannenavond met bier en ballen bij kapsalon Mooi Geknipt in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Bier drinken aan een statafel, snacks eten en praten over voetbal; naar de mannenavond bij Mooi Geknipt in Etten-Leur gaan, is eigenlijk net als naar de kroeg gaan. Maar dan word je ook nog eens geschoren en geknipt. ,,We combineren het nuttige met het aangename”, vertelt eigenaresse Merel Otto-Van de Straat.

De kapster zag steeds meer barbiers als paddenstoelen uit de grond schieten en besloot vier jaar geleden op de trend in te springen. ,,Wij knippen zowel mannen als vrouwen. Mannen merkten wel eens op dat vrouwen altijd zo lang in de kapsalon zaten. Toen bedacht ik de mannenavond.”

En zo geschiedde. Eens in de vijf of zes weken gaan alle wachtstoelen de kapsalon uit en worden er statafels neergezet. Bier is uiteraard altijd aanwezig. ,,En een snack. We noemen het ‘bier en ballen’”, vertelt ze lachend. ,,De meeste mannen komen elke vijf of zes weken, vandaar. Inmiddels hebben we een standaard clubje mannen dat elke mannenavond komt. Het is vrije inloop van 18.30 tot 20.30 uur. Wij zorgen voor de versnaperingen, je betaalt niet meer dan voor een normale knipbeurt.”

Geen vrouwen

Het kappersteam bestaat wel louter uit vrouwen. ,,Verder mogen er geen vrouwen binnenkomen. Het is voor de mannen heel gezellig, onderling hebben ze heel andere gesprekken. We praten wat minder over het weer, maar meer over motorrijden, vakanties, voetbal en vrouwen natuurlijk”, lacht ze. ,,Zij praten, wij luisteren. Bij vrouwen is het meer een wisselwerking.”

Vrouwen hoeven niet te treuren, want ook voor hen ligt er een speciale avond in het verschiet. ,,Daar zijn we nu over aan het nadenken. We zijn in gesprek met een huidtherapeut. We willen graag wat extra’s doen. Misschien wordt het dan wel een prosecco-avond”, vertelt de eigenaresse.