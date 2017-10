Man zonder rijbewijs rijdt op gestolen scooter met GHB op zak in Etten-Leur

Hollandparty in Etten-Leur; 'Het levenslied leeft, bij de jeugd'

20 oktober ETTEN-LEUR - Het jongerenplatform van Etten-Leur zet het Nederlandse levenslied op de kaart met een Hollandparty. Organisator en vrijwilliger bij het jongerenplatform Eline Schrauwen (19) is trots dat zij het evenement in slechts een paar weken tijd heeft neergezet. ,,Het was een drukke periode, maar het is het nu al waard!''