Man uit Etten-Leur zou meer dan 100 meisjes hebben afgeperst met naaktbeelden: ‘Levens van slachtoffers tot een hel gemaakt’

Omwonenden vrezen dat besluit over flexwonin­gen Et­ten-Leur al is genomen: ‘Dit wordt er doorheen gejast’

ETTEN-LEUR - Boosheid, bezorgdheid en teleurstelling. Het zijn allemaal gevoelens die sterk leven in de omgeving van Bankenstraat/Hoevenseweg in Etten-Leur. Dat is de plek waar honderd flexwoningen voor spoedzoekers zouden moeten komen. Omwonenden hebben vooral het gevoel dat die zaak al beklonken is en ze daar geen enkele zeg in hebben gehad.

16:21