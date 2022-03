Man uit Etten-Leur zette zijn eigen woning in brand: rechtbank legt hem tbs op

ETTEN-LEUR - De brand die een 28-jarige man vorig jaar veroorzaakte in zijn appartement aan de Kolgans in Etten-Leur, valt hem niet aan te rekenen. Hij lijdt aan een ernstige en complexe psychiatrische stoornis, concludeert de rechtbank in Breda.

De verdachte legde spullen in een oven en zette die vervolgens aan. De brand kon tijdig worden geblust. Maar het vuur of de giftige dampen hadden gevaar kunnen opleveren voor de andere bewoners in het complex van twaalf woningen. Op brandstichting staan daarom doorgaans hoge straffen.

De rechtbank heeft de Etten-Leurenaar ontoerekeningsvatbaar verklaard en tbs met voorwaarden opgelegd. Om herhaling te voorkomen heeft deze verdachte levenslange psychiatrische begeleiding en medicamenteuze behandeling met forensische scherpte nodig, aldus het vonnis. Hij moet ook meewerken aan gedrag beïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Ontsnapt

De brand in de woning ontstond op 14 maart vorig jaar. De brandweer rukte die zondagavond met groot materieel uit. De voordeur werd opengebroken. De bewoner bleek, nadat de brand was geblust, te zijn ontsnapt naar het balkon van de buren. Hij had textiel, papier, karton en een bidon in de oven gelegd en die vervolgens ingeschakeld.

Uit een observatie in het Pieter Baan Centrum kwam naar voren dat er bij hem sprake is van een stoornis in het autistisch spectrum, schizofrenie en een stoornis door het gebruik van alcohol en drugs. Hij heeft al een lange voorgeschiedenis van gedwongen zorg in de GGZ en forensische zorg. Maar dat is niet niet afdoende gebleken om hem uit beeld bij politie en justitie te houden.