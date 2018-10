Man uit Etten-Leur rijdt zonder rijbewijs en te hard door Middelburg en had mogelijk drugs gebruikt

ETTEN-LEUR - Een 21-jarige man uit Etten-Leur is vrijdag in de vroege ochtend aangehouden in Middelburg. Hij viel op omdat hij 60 kilometer per uur reed over een 30-weg. Bij controle bleken meer zaken niet te kloppen.