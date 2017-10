Man uit Etten-Leur koopt iPhone met dertien valse briefjes van 50

De briefjes waren goede vervalsingen, want de Tilburger kwam er pas achter dat ze vals waren toen hij ze zelf wilde uitgeven. En ook eerder toen de verdachte drugs kocht, merkte de verkoper niet dat ze vals waren. Er zat echter geen watermerk in en ook de veiligheidsdraad ontbrak. Dat de verdachte de briefjes zelf maakte, is niet bewezen.

De verdachte zei dat hij de bankbiljetten zelf had gekregen nadat hij eerder zijn eigen telefoon aan een Belg verkocht, maar de politierechter geloofde daar niks van. De verdachte had namelijk helemaal geen gegevens van die Belg en het verhaal klonk schimmig.

De verdachte had bovendien bij de aankoop in Tilburg een valse naam gebruikt en gebeld met een niet naar hem te herleiden telefoon. Via het televisieprogramma Bureau Brabant werd hij echter toch gepakt. En saillant: de man die hem naar Tilburg had gereden werd herkend als iemand die twee jaar geleden hetzelfde trucje uitvoerde met valse bankbiljetten. Nu werd de zaak tegen hem echter geseponeerd. Er was geen bewijs dat hij met de koop zelf te maken had.