Man uit Etten-Leur aangehouden bij groot onderzoek naar internationale drugssmokkelbende

Huiszoekingen

De grootschalige politie actie vond plaats op dinsdag 19 mei. Er werden negen huiszoekingen uitgevoerd in België. Er werd meer dan 2 miljoen euro in cash, 40 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers), 90 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati), juwelen, diamanten en luxe-uurwerken in beslag genomen.

In Nederland werden er op die dag drie zoekingen gedaan in woningen in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den IJssel. Er werden een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 30-jarige man uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Er is beslag gelegd op de woning in Ouderkerk aan den IJssel, een Mercedes en de bankrekening van diezelfde bewoner. Daarnaast zijn er die dag juwelen, 20.000 euro cash en dure horloges in beslag genomen.