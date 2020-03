Man rijdt voor derde keer zonder rijbewijs door Etten-Leur en kan auto inleveren

Het is akelig stil bij de Nieuwe Nobelaer

18 maart ETTEN-LEUR - In de bibliotheek is nog één medewerkster bezig, achter de balie komen telefoontjes binnen over uitgestelde cursussen en voorstellingen. Zo levendig en druk als het er normaal is, zo rustig is het nu in de Nieuwe Nobelaer. Het merendeel van de vaste medewerkers werkt vanuit huis, bezoekers kunnen er zeker tot 6 april niet terecht.