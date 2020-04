Man opgepakt in woning Etten-Leur vanwege witwassen

POLL CDA Et­ten-Leur pleit voor opvang jonge alleen­staan­de vluchtelin­gen

14:59 ETTEN-LEUR - Meer dan veertig Nederlandse gemeenten hebben inmiddels aangegeven dat zij alleenstaande minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen op willen vangen. CDA-raadslid Joke Gelderblom vroeg het college in Etten-Leur deze week of ook die gemeente daartoe bereid is.