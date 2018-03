Man in net pak gebruikt babbeltruc om geld te stelen in Etten-Leur

Strijd om plek op podium Popelucht Etten-Leur is losgebarsten

14:52 ETTEN-LEUR - Welke band staat er in het laatste weekend van augustus op het podium van Popelucht in het Etten-Leurse Oderkerkpark? Die strijd tussen negen geselecteerde bandjes is vrijdagavond begonnen in café K'Annet aan de Markt.