Man gedraagt zich agressief en verzet zich tegen aanhouding in Etten-Leur

Minder verkeer op Donker­straat Et­ten-Leur en nee, er wordt niet vaker gecontro­leerd

ETTEN-LEUR - Nee, er zal niet vaker gecontroleerd worden op naleving van het inrijverbod in de Donkerstraat in Etten-Leur. Daar heeft de gemeente geen mankracht voor. Maar het verbod dat al van kracht is, helpt al wél.

4 maart