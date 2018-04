Man en vrouw aangehouden, verdacht van mishandeling met honkbalknuppel in Etten-Leur

video Publiek kan Etten-Leurse muzikant Juul Bouman niet missen

13:42 ETTEN-LEUR - Het bord aan de paal is veelzeggend. Accordeonist Juul Bouman is per direct gestopt met het maken van muziek op de Markt in Etten-Leur in verband met een klacht. Maar het publiek wil de muzikant helemaal niet missen. Op Facebook stromen de steunbetuigingen binnen en raadslid Clasien de Regt van Leefbaar Etten-Leur is een petitie gestart.