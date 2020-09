Man die bij vluchtpoging op auto botste in Etten-Leur verzint overval om onder straf uit te komen

ETTEN-LEUR - Een overval verzinnen om onder je straf uit te komen. Een man probeerde het nadat hij een ongeluk had veroorzaakt in Etten-Leur afgelopen weekend. Agenten vertrouwen de verklaring niet en hadden duidelijk bewijs dat het niet klopte, waarna de man alsnog bekende.

De automobilist sloeg zaterdagnacht op de vlucht toen hij agenten zag rijden in Etten-Leur. Bij die vluchtpoging botste diegene op een geparkeerde auto. Dat leverde een flinke deuk op in de voorkant van het voertuig en de airbag klapte uit. Daarna ging de bestuurder er te voet vandoor, maar liet wel een gsm en rijbewijs achter in de auto.

De politie deed een oproep aan de automobilist om zich te melden, aangezien ze door de gsm en het rijbewijs duidelijke sporen hadden voor wie achter het stuur had gereden.

Overval met bedwelmende stof

Dezelfde nacht meldde de eigenaar van de auto zich bij de politie. Hij vroeg om hulp van de politie omdat hij eerder die avond zou zijn beroofd van zijn auto. Hij verklaarde dat hij in zijn auto zou zijn bedwelmd en daarna twee uur lang weerloos op het gras bij het Oderkerkpark had geleden. Toen hij weer helemaal bij was, is hij wandelend naar het huis van familie gelopen.

Deze overval leek te zijn verzonnen. De politie vond al snel dat de verklaring ‘aan alle kanten rammelde'. Zo was er totaal geen bewijs van een overval in de auto te vinden en waren er camerabeelden van de aanrijding waarop de verdachte te zien was. De automobilist werd geconfronteerd met die informatie, maar bleef bij zijn verhaal dat het om een overval ging.

Bekentenis

Zondag meldde hij zich op het politiebureau, waar de man alsnog toegaf dat de overval verzonnen was en dat hij zelf achter het stuur had gezeten tijdens de vluchtpoging en het ongeluk. Hij is verhoord door de politie en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.