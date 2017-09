Man cel in na in fik steken overkapping van buren in Etten-Leur

ETTEN - LEUR - Een man die 's nachts een overkapping in de tuin van zijn buren aan de Karekiet in Etten-Leur in brand stak, krijgt daarvoor 202 dagen cel, waarvan 150 voorwaardelijk. Dat hij ook heeft geprobeerd de achterpoort van andere buren in brand te steken is niet bewezen, oordeelde de rechtbank in Breda gisteren.