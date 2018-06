Man (60) rijdt onder invloed en zonder geldig rijbewijs door Etten-Leur

Niet drukker in parkeerga­ra­ge na verlaging tarief bij invoering nieuw parkeerbe­leid in Et­ten-Leur

12 juni ETTEN-LEUR - Er circuleren na het in januari 2017 ingevoerde nieuwe parkeerregime in en rond het Etten-Leurse centrum te veel verschillende vergunningen. Voor de gebruikers is de status daarvan in de blauwe zones niet altijd even duidelijk. Zelfs de handhavers hebben het er lastig mee omdat zij het ook niet altijd precies weten hoe het zit.