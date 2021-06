Man (51) aangehouden die politieauto ramde in Etten-Leur

Nauwelijks betaalbare nieuwbouw in Et­ten-Leur: ‘Hebben starters zo nog een kans?’

9 juni ETTEN-LEUR - Er komen in 2021 nauwelijks betaalbare woningen bij in Etten-Leur. Van de ongeveer 200 nieuwe woningen die dit jaar worden opgeleverd, vallen er maar zo’n 25 in de categorie sociale huur (tot ongeveer 630 euro per maand). Naar verwachting valt niet één nieuwbouwwoning in de categorie goedkope koopwoningen.