Man (41) uit Etten-Leur aangehouden voor omzeilen sancties tegen Rusland, bedrijf in Moerdijk doorzocht

Rucphen en Thuisves­ter bouwen 75 flexwonin­gen voor starters, spoedzoe­kers en statushou­ders

RUCPHEN - De vraag naar betaalbare huurwoningen is ook in de gemeente Rucphen groot. Om daar snel in te voorzien, komen er 75 flexwoningen in Rucphen-Noord. De buurt zet echter grote vraagtekens bij het plan.