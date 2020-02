Man (27) met mes in schuurtje Etten-Leur, agenten schermen zich af met schilden

Menmoerhoe­ve wil een ‘minder krappe jas aan’

6:00 ETTEN-LEUR De Menmoerhoeve in Etten-Leur worstelt met de strikte regels voor groepsactiviteiten op die recreatieboerderij. Wil de plaatselijke ZLTO in de voormalige koeienstal terecht voor een bijeenkomst met een hapje en een drankje, dan is dat prima. Maar wil een seniorenclub daar precies hetzelfde doen, dan mag dat volgens het bestemmingsplan niet.