Man (21) opgepakt na roekeloze achtervolging door Etten-Leur: bestuurder gooit glazen flessen uit auto en rijdt in op politiewagen

column Winterjas kan weer aan

4 mei Was het maar 4 mei 1949! Of van mijn part 4 mei 1990. Maar niet vandaag, 4 mei 2019! Ik heb bij voorbaat een hekel aan 4 mei 2019. Dat heeft niets te maken met de Dodenherdenking. Het is elk jaar goed om even stil te staan bij de dappere mensen die het leven lieten om anderen in vrijheid te kunnen laten leven. Laat ons tot in eeuwigheid herdenken.