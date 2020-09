MaMi-spektakel: ‘Geen record, maar een gezellige middag voor zo veel mogelijk mensen’

,,Wat ik zeg, zijn we met de andere verenigingen in gesprek. Er spelen wel wat ideetjes, maar nog niks concreets. Wel weet ik zeker dat dit de kleinste MaMi ooit wordt. We kunnen geen massale groep wegzetten zoals andere jaren, dat is zeker. Ook al worden de maatregelen voor carnaval versoepeld, dan is de tijd gewoon te kort om het op de gebruikelijke manier te vieren.”



,,Het wordt sowieso steeds moeilijker om iedere keer een recordpoging te bedenken. Het kost ieder jaar steeds meer hoofdbrekens om iets te verzinnen wat voor iedereen, van 0 tot 100 jaar, leuk is om mee te maken. We hebben in ieder geval vier keer in het Guinness Book of Records gestaan, zoals met de langste polonaise en de stoelendans met het grootste aantal deelnemers. Komende MaMi draaien we het principe gewoon om: geen record, we gaan er gewoon een gezellige middag van maken voor zo veel mogelijk mensen.”