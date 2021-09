Make-over voor toeristenbelasting: van bezuinigingstruc naar investeringspotje

ETTEN-LEUR - Het plan om toeristenbelasting te heffen in Etten-Leur stak vorig jaar opnieuw de kop op tijdens een bezuinigingsronde . Liever wat ophalen bij bezoekers van buitenaf dan extra bezuinigen op lokale organisaties, was toen de gedachte. Nu de gemeentelijke beurs weer wat beter gevuld is komt de heffing er nog steeds.

Wel kreeg die tijdens de behandeling in de gemeenteraad de afgelopen tijd een soort make-over. In plaats van een manier om extra bezuinigingen te vermijden, is de toeristenbelasting nu vooral bedoeld om Etten-Leur aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Een raadsmeerderheid stemde er deze week mee in vanaf 1 januari 2023 een toeristenbelasting te heffen voor elke overnachting bij bijvoorbeeld lokale hotels en campings. Daarbij deed wethouder Ger de Weert de toezegging dat het opgehaalde geld - naar schatting zo’n 80.000 euro per jaar - vooral wordt gebruikt om het toerisme in Etten-Leur te versterken.

Volgens De Weert kosten activiteiten op dit gebied de gemeente nu zo'n 40 tot 45.000 euro per jaar; het gaat dan om zaken als de City App en ondersteuning van lokale evenementen. ,,Die kosten kunnen we straks dekken vanuit de opbrengst van de toeristenbelasting. En dan blijft er dus nog een bedrag over voor nieuw beleid.”

De gemeente wil daarvoor plannen bedenken binnen een al geformeerde werkgroep waarin vooral lokale ondernemers een duidelijke stem hebben. ,,Ik hoop dat er in januari al een actieplan ligt. En we zullen niet met de hand op de knip in die werkgroep gaan zitten.”

Een enkele partij liet twijfels doorschemeren over de nieuwe inzet van de belasting. Zo vroeg GroenLinks de VVD wat er gebeurt als Etten-Leur opnieuw krap bij kas komt te zitten: ,,U zegt dat u geld liever niet bij lokale sportclubs haalt, maar geeft inkomsten uit deze heffing nu al ‘weg’. Als we opnieuw moeten bezuinigen, moeten we dan alsnog naar die clubs gaan kijken?”

Waarop de VVD opmerkte dat grotere investeringen in toerisme hopelijk ook tot extra inkomsten leiden, ‘bijvoorbeeld een hogere parkeeropbrengst als meer bezoekers naar het winkelhart komen'.