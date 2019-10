Make-over voor Oderkerkpark: ideeën van Ettense inwoners nu te zien in tentoonstelling

Oproep Doet u mee aan actie Malieveld? Laat het BN DeStem weten...

29 oktober BREDA - De bouwwereld trekt woensdag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de stikstofproblematiek en de PFAS-aanpak. Door beide maatregelen liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil. Grond in Verzet roept het kabinet op de problemen op te lossen, zodat er weer gebouwd kan worden.